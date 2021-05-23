疫情嚴峻 玉山新北三重內勤員工確認：非分行已消毒
本土疫情嚴峻，金融業嚴陣以待。玉山金（2884）指出，今（23）下午獲悉新北三重地區有同仁確診，該個案為內勤同仁，非分行也没有第一線接觸外部顧客，上班全程配戴口罩，且未與其他辦公區域同仁接觸，同仁目前無明顯症狀，已居家隔離中。
玉山金指出，該作業辦公大樓已於傍晚完成全面清潔消毒，針對同一辦公區域同仁實施居家辦公及自主健康管理。面對未來，玉山將持續關心同仁健康狀況，並提供防疫相關協助。
雙北疫情爆發以來，金融業證實確診的員工，九成在北部，包括富邦金（2881）1名、群益證宏泰金融大樓1名、安泰（2849）銀景美分行1名、合庫銀新北地區1名內勤員工、國泰金控仁愛大樓兩名員工、富邦人壽1名、中國人壽台北敦北大樓1名內勤員工、永豐（1907）銀北台中分行1名行員。
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