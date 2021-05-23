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純網銀祭高利 LINE Bank定存2.08% 樂天1%無上限

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
LINE Bank夢想帳戶推出「雙倍利HIGH」高利定存，存款利率三階加碼利息再翻倍，平均利率約2.08%。圖/LINE Bank提供
LINE Bank夢想帳戶推出「雙倍利HIGH」高利定存，存款利率三階加碼利息再翻倍，平均利率約2.08%。圖/LINE Bank提供

國內疫情爆發以來，政府鼓勵民眾居家防疫，防疫新生活之下零接觸成為主流，正符合純網銀的設立目標，兩家已經開業的純網銀近期紛紛推出優惠活動，希望在與客戶零接觸之下，創造更大商機。

LINE Bank宣布零存整付定存產品夢想帳戶，推出「雙倍利HIGH」高利定存活動，2021年5月21日至2021年7月15日止，凡開立目標存款期間為8個月、目標存款金額40萬元 (含) 以上的夢想帳戶，且到期存滿無中途解約的用戶，除該筆夢想帳戶定存到期時原可獲得的利息 (含定存牌告及夢想帳戶三階加碼活動計算後之利息) 外，可再獲得與該筆利息相同金額之額外加碼利息。

相當於每個月存入5萬元，八個月後共可獲得利息3,150元，試算後平均利率約為2.08%，利率將近是同一存期定存牌告利率的四倍 。LINE Bank表示，夢想帳戶「雙倍利HIGH」活動適合追求高利穩定存款，或喜愛每月定期定額存款的族群。

爲了響應政府鼓勵民眾居家防疫，減少必要的外出，樂天國際銀行鼓勵客戶在家網購，每個月在PChome線上購物及PChome24h使用樂天網銀APP支付三次，下個月就有1%活儲無存額上限。

定存 網銀

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