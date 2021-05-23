匯市最前線／台幣缺乏大幅升值條件

國內疫情在短短一周內大幅升溫，防疫保單從去年的台產「500元之亂」後，近期又再度熱銷，但本周接連兩日有產險公司宣布停售。未趕上台產防疫神單、又面臨這波停售潮的民眾，現在還有防疫保單可選擇。

2021-05-22 16:26