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匯市最前線／台幣缺乏大幅升值條件

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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熱錢返台，激勵上周五（21日）台北股匯雙雙上漲。匯銀主管指出，外資左手買台股、右手續匯入，激勵新台幣匯率上周五一度強升1.46角 ，最高升抵27.866元，午後進口商進場撿便宜美元，使升值金額縮至7.2分，以27.94元作收。

過去一周，新台幣匯率累計升值7.2分，升幅0.26%。匯銀主管說，國內缺水、缺電加上疫情嚴峻，使新台幣缺乏大幅升值條件，但因出口商握有許多美元等著賣，使新台幣「貶不下去」。

新台幣 台幣匯率

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