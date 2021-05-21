熱錢回來了，激勵台北股匯雙雙大漲。匯銀主管指出，外資昨（21）日左手買台股、右手持續匯入約5億美元，激勵新台幣匯率盤中一度強升1.46角 ，最高升抵27.866元，午後進口商進場撿便宜美元，使升值金額縮至7.2分，以27.94元作收，終止連二貶並創近兩周新高，總成交量為16.62億美元。

匯銀主管指出，台股大漲，外資不只大舉加碼台股，也持續匯入台灣，估計昨天匯入約5億美元，使新台幣匯率盤中狂升逾1角，午後進口商進場買匯，升值金額縮了一半，僅剩7.2分，收在27.94元。

大型國銀交易室主管說，外資現在動向很撲朔迷離，一下湧進、一下衝出，看起來是有意炒台股，逢高賣、逢低接，採取區間操作。

央行統計顯示，美元指數偏弱，昨日下跌0.19%，多數亞洲貨幣對美元升值，新台幣升值0.26%，升幅落後主要貿易對手國韓元的0.44%。另外，日圓升值0.25%，星元微貶0.01%。

匯銀主管說，除外資湧入外，近期投信的海外ETF款項也持續匯回，使新台幣匯率強勢，出口商則當匯價貶至28元附近，就會擴大拋匯力道。

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