台新金併保德信 又出新招

台新金控（2887）併購保德信國際人壽案，台新金又把球丟回給金管會。消息人士透露，台新金已回覆金管會，擬透過辦理約50億元現金增資、約350億元可轉換特別股，做為迎娶保德信人壽的配套措施，台新金持有的彰化銀行股票將透過此特別股機制全數釋出。

針對上述說法，台新金總經理林維俊昨（21）日表示，「不評論」。

台新金今年3月3日董事會已通過，授權董事長吳東亮辦理現金增資，並在3月4日將此想法告知金管會。據了解，吳東亮為了爭取認同，4、5月間，還親自帶隊拜訪金管會主委黃天牧兩次。

台新金持有彰銀22.5億餘股、占彰銀股本22.55%，為彰銀第一大股東。行政院長蘇貞昌已公開表示，希望有關部會讓台新金不吃虧地退場彰銀。

金融圈傳出消息，台新金本周四（20日）董事會已通過修改公司章程，為發行可轉換特別股取得法源，未來還須經過台新金股東會同意。

該特別股若經金管會核准，將是國內金融史上一大創舉。國內金融機構發行特別股，從未出現過，把可轉換債券的概念用在特別股上面，也就是說，購買台新金可轉換特別股的投資人，持有的標的，實際上是透過該特別股所連結的台新金持有的彰銀股票。

據了解，台新金選擇發行可轉換特別股而非可轉換金融債，主要著眼於，特別股才可以當股東權益，進而計入自有資本，提升台新金的資本適足率；倘若發行可轉債，債券類工具無法做為權益，遑論提升資本適足率。

消息人士指出，台新金擬辦理約50億元現增之事，不須提交股東會，下個月就可以進行；至於約350億元的可轉換特別股，因須提交台新金股東會討論與表決，發行時間推估在今年第4季。

整個特別股轉換成彰銀股票的時間，約需六年。法人指出，影響特別股賣相因素包括：何時可以轉換、有無強制性（非轉換不可）、特別股股息固定或連結彰銀股利。

台新金持有彰銀22.5億餘股，擬藉由特別股釋股籌資約350億元，概算後，彰銀每股售價約15.5元，彰銀昨收16.65元，特別股的價格低於市價，法人認為對投資人具備認購吸引力。

台新金規劃以六年時間，透過可轉換特別股機制，全數釋出持有的彰銀股票。據了解，特別股與現增均採公募方式，不會洽特定人，以避免在財政部等公股之外，又創造出新的大股東，可謂用心良苦。 圖／經濟日報提供

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