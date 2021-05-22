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潘柏錚出任新壽董座 陳國世升中信金副董

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

金融圈昨（21）日有兩項高階人事異動案，新光金控子公司新光人壽董事長改由新光金董事潘柏錚出任；中信金控副董事長由中信投信董事長陳國世升任，兩者均自昨日起生效。

新光金表示，新壽於昨日稍早董事會，通過許澎辭任新壽董事長，並由潘柏錚接任成為新董座；許澎將專任新光金董事長。

現年75歲的潘柏錚，在新光人壽服務52年，曾經當過八年的新光人壽總經理，2010年7月底卸下總經理職務後，曾任新光海航人壽副董事長、新壽公寓大廈管理維護公司董事長等職。

新光人壽表示，潘柏錚畢業於台灣大學法律系，1969年進入新光人壽服務，歷任業務、行政、事務等不同壽險專業領域的主管，擔任新壽總經理期間，曾領導新壽榮獲象徵國內企業品質管理的最高榮譽第15屆國家品質獎，並兩度榮獲保險信望愛獎之最佳保險領導人獎。

潘柏錚擁有豐富的壽險經營經驗，擔任過壽險公會常務理事，對壽險業務相當嫻熟，未來將與總經理黃敏義，配合金控經營團隊的策略目標，傳承創新，開創新局。

中信金昨日也公告，原中信金副董事長童兆勤因個人因素請辭，中信金董事會推舉現任董事陳國世出任中信金副董。童兆勤雖辭任中信金副董事長，仍然續任中信金董事，童兆勤目前在中信金集團，只剩中信金董事職務。

中信金發言人邱雅玲表示，副董事長為董事長不在時，代理董事長職務，有一定責任在；童兆勤因個人因素請辭，至於是什麼個人因素，不方便說。

中信金控 新壽 新光人壽

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