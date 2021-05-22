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開發金管理資產規模 逐年成長

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

開發金控旗下開發資本，管理的外籌創投私募基金資產規模逐年成長，至今年第1季達到467億元，今年雖受新冠肺炎疫情干擾，但開發資本除了台灣將首度與鴻海集團群創光電合作募集新基金，海外也將展開近年最大規模的募資計畫，預定將募集三檔、合計將達新台幣兩、三百億元，使整體管理資產規模再擴大。

開發金持續降低自有資金直接投資水位，改以向外籌資募集私募創投基金為主要策略，降低自有資金投資負荷與風險，提高資本運用效益，在投資報酬外增加穩定收取的基金投資後管理相關手續費收益。目前已經成立運作的海內外私募基金已有11檔，扣除阿里巴巴台灣創業者基金是開發資本純代管、未投資外，其餘私募基金，開發資本都維持出資比在三成上下的空間。

開發金指出，今年海外募集的私募基金，分別鎖定AI、固定收益以及併購等領域，其中兩檔基金已確定將各募資3億美元，另一檔待定，合計募資規模將達新台幣約兩、三百億元。在此之前，開發金海外募集私募基金，規模最大為Asia Partners亞洲基金，約4億多美元，以及Global Opportunities全球機會基金，約1.3餘億美元。

私募基金 開發金控

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