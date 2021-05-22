開發金結盟群創 募創投基金

開發金控與鴻海集團旗下群創光電「強強合作」攜手募集私募創投基金，這不僅是開發金與鴻海集團的首度合作，也是開發金在台灣市場募集創投私募基金，第一次與外部企業策略夥伴結盟共同募集。

未來開發金在台灣將繼續尋找科技與傳產企業策略聯盟募集資金，共同投資布局主導台灣未來經濟轉型發展的明星產業。

過去開發金旗下開發資本主導募集的創投私募基金，只有在中國大陸市場有與當地企業集團合作，共同主導募集資金以及後續的投資，包括與江蘇省高科技投資集團合作華東基金、華創毅達生醫基金，以及與福建省電子信息集團合作的華南基金，在台灣則尚未採取類似模式。此次與群創共同募集「群創開發創投基金」，初次募集規劃10億元，在疫情增溫下仍順利募集，即將超額達成首輪10億元目標，近期基金即可成立展開運作。其中，開發資本暨轉投資開發管顧合計出資3.4億元，持股約三成多，未來不排除在兩成至四成間彈性調整。

開發金表示，與群創合作在台灣募集創投私募基金，將只是開始，未來會在台灣與更多外部企業結盟合作，根據產業別尋找合適的科技或傳產策略夥伴，共同募集私募創投基金，這樣做可以結合開發金本身豐富的專業投資管理能力，與合作方的產業與投資案源的優勢，對於基金成立後的投資選案與布局深化，更有裨益。

開發金指出，群創開發創投基金的投資標的，將是著重在顯示器與相關應用的產業，主因看好產業前景，包括未來電動車、車用顯示器的潛在商機可觀，因此群創合作募集基金，一方面群創對顯示器產業有深刻的認識，另方面也可藉由群創的觸角，找到更好的投資個案來源。

開發金表示，過去開發金在台灣募集五檔創投私募基金，也找很多企業投資，但均是開發資本主導，此次為第一次與產業合作共同主導募集，預期採取異業結盟策略後，對於加速擴大募集與管理資產規模，以及提高投資收益，均有正面幫助。

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