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銀行挺防疫 大打優惠戰

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北報導

國銀挺防疫，優惠措施牛肉上桌。防疫期間，民眾減少出門，純網銀各項金融服務都是零接觸，可以提供民眾宅在家也能使用的金融業務，樂天銀配合台灣防疫措施，在昨（21）日宣布最新網購符合門檻，可以獲得1%活儲。

純網銀樂天商銀昨日宣布，攜手Pchome線上購物與PChome24h，客戶購物的時候，使用樂天網銀App支付，次數達到三次，下個月就可享有1%活儲，且沒有存款額度上限。

樂天商銀昨也宣布，與財金公司同步，在三級警戒期間，透過樂天網銀及App跨行轉帳手續費全部減免， 實體ATM轉帳手續費減收2元。

樂天銀指出，發現疫情期間，非接觸式24小時的數位金融服務，訊問度與接受度愈來愈高，其中用戶偏愛樂天銀的「大額約定轉帳」，不需要到實體分行設定，每日可匯出300萬，有助於大額資金調度需求，例如股票買賣的用戶。此外，樂天也發現，用戶偏愛無上限的1%存款優惠。因此，此次推出網購符合門檻，下個月可以享有1%活存。

永豐銀也在昨日宣布延長刷卡繳稅優惠至6月底。永豐銀指出，因財政部宣布今年綜合所得稅申報期限延至6月30日，並呼籲民眾在家線上報稅以降低群聚感染風險，因此，永豐銀同步延長，優惠內容包括於「財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜所稅，全卡友皆享免手續費、單筆滿3,000元分3期0利率與0.4%豐城購物金回饋。

合庫銀則推出繳納防疫保單商品享20%現金回饋活動，6月底前，刷卡繳納防疫保單商品，且完成登錄，可以獲得20%現金回饋。

合庫銀也同步宣布，配合綜所稅繳納期間延長至6月底，綜所稅稅款於7月請款，持卡人可至8月中才需繳納此筆信用卡卡款。

樂天商銀 網銀

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