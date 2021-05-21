熱錢回來了、股匯齊漲 匯銀主管剖析外資的如意算盤

熱錢回來了，激勵台北股匯雙雙大漲。匯銀主管指出，外資今（21）日左手買台股、右手持續匯入約5億美元，激勵新台幣匯率盤中一度強升1.46角 ，最高升抵27.866元，午後進口商進場撿便宜美元，使升值金額縮至7.2分，以27.94元作收，終止連二貶並創近兩周新高，總成交量為16.62億美元。

匯銀主管指出，台股開高，終場大漲259.7點作收，外資不只大舉加碼台股，也持續匯入台灣，估計今天一日匯入約5億美元，促使新台幣匯率盤中狂升逾1角，午後進口商進場買匯，升值金額縮了一半，僅剩7.2分，收在27.94元。

對於外資動向，大型國銀交易室主管說，「外資現在動向很撲朔迷離，一下湧進、一下衝出，看起來是有意炒台股，逢高賣、逢低接，採取區間操作。」

央行統計顯示，美元指數走勢偏弱，今日下跌0.19%，多數亞洲貨幣對美元升值，其中，新台幣升值0.26%，升幅落後台灣主要貿易對手國韓元的0.44%。

另外，日圓升值0.25%，星元則是微幅貶值0.01%。

匯銀主管說，除外資湧入外，近期投信業的海外ETF款項也持續匯回，使新台幣匯率維持強勢，出口商則是維持與先前相同的操作基調，當匯價貶至28元附近時，就會擴大拋匯力道。

展望新台幣後市，匯銀主管分析，新台幣近期要大幅升值不易，因國內缺水、缺電加上疫情嚴峻，代表台灣經濟風險升溫，外資也可能著眼於此而減碼台股，或匯入力道減緩。

「在疫情爆發前，台灣經濟前景一片大好，新台幣升到27.7字頭有其基本面因素，但現在負面題材慢慢出來，新台幣要再大幅升值可能會有不少雜音」，匯銀主管說。

不過，這也不代表新台幣匯率將一蹶不振，匯銀主管說，近期手中滿是美元的出口商，只要看到匯價貶至28字頭，就會進場拋售美元，使新台幣匯率「貶不下去」，在出口商的賣壓完全去化前，估計新台幣匯率都會維持27.8~28.1元區間波動格局。

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