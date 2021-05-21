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新光金重訊 潘柏錚出任新光人壽董事長
新光金控（2888）今(21)日晚間公告，核心子公司新光人壽董事長異動，由新光金自然人董事潘柏錚出任新光人壽董事長，新光金董事長許澎不再兼任新光人壽董事長。今日起生效。
現年75歲的潘柏錚，在新光人壽服務52年，曾經當過八年的新光人壽總經理，2010年7月底卸下總經理職務；他曾經擔任新光海航人壽副董事長、新壽公寓大廈管理維護公司董事長等職。
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