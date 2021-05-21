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因應股東會延期 集保成立疑義諮詢窗口

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

為使外界了解延期召開股東會相關作業，集保結算所金管會指示，21日邀集上市（櫃）自辦股務及股務代理機構共72家，以視訊會議方式研商作業細節及相關配套措施。

因應國內疫情，金管會20日宣布，所有公開發行公司自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，各公司股東會開會日期延到7月1日至8月31日舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議，並於公開資訊觀測站公告，公司應於實際股東會開會日15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

集保結算所指出，這項措施只是將股東會召開之日期延後，原訂股東會之相關前置作業程序，例如寄發開會通知書、委託書徵求作業、電子投票、股東撤銷委託書、相關統計驗證及公告電子投票結果等作業，都按照原規定期間進行到原訂股東會開會日前一日，對股務作業影響甚微，但對於防疫作業助益頗高。

為因應各界對股東會延期之相關問題，集保結算所特成立股東會相關問題疑義諮詢窗口，提供各界諮詢服務，另編製疑義問答集備置於公司網站，網址 https ：／／www.tdcc.com.tw。

各界對股東會延期召開相關措施如有相關疑義，可逕洽集保結算所稽核室詢問，連絡電話 （02）2719-5805分機369、250、296、325、381。集保結算所總經理朱漢強再次呼籲投資大眾，多多採用電子投票，不必親臨股東會現場同樣可以行使股東權利，避免被感染的風險。

股東會 集保結算所 金管會

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