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陸央行：大宗商品價格中長期上漲 人民幣可升值抵禦

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）上海總部調查研究部主任呂進中近日表示，大宗商品價格中長期上行趨勢可能已成型，人民幣應適當升值，抵禦輸入性效應。（圖／取自界面新聞）
中國人民銀行（大陸央行）上海總部調查研究部主任呂進中近日表示，大宗商品價格中長期上行趨勢可能已成型，人民幣應適當升值，抵禦輸入性效應。（圖／取自界面新聞）

中國人民銀行（大陸央行）上海總部調查研究部主任呂進中近日表示，近期大宗商品價格上行引發各界普遍關注，全球經濟復甦、寬鬆貨幣環境是價格上漲的主要推動力，價格中長期上行趨勢可能已成型，人民幣應適當升值，抵禦輸入性效應。

路透報導，中國金融雜誌官方公眾號刊登呂進中文章指出，要採取措施抵禦輸入性影響，建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值，抵禦輸入性效應。

呂進中表示，中國作為全球重要的大宗商品消費國，國際市場價格的輸入性影響不可避免。他說，要引導企業完善價格風險應對措施，企業應根據自身業務特徵，建立適合的風險管理體系，透過期貨等金融工具對沖原物料價格波動風險。

呂進中還表示，要研究改進CPI核算方式，反映真實通脹水準，從目前來看，資產價格有納入通脹考量的必要性，建議試點測算資產價格指數，並與CPI、PPI合成計算廣義通脹指數。

另外，應探索優化貨幣政策對廣義通脹指數的反應規則，還要合理引導通脹預期，防止通脹預期發散，促使市場主體形成合理和穩定的預期。

他還認為，人口老齡化上升，老齡人口的需求會從物化商品向無形服務變化，也會推動通脹上行。另一方面，等量科技進步對服務業勞動生產率的改善幅度要小於製造業，隨著居民消費中服務業占比的提升，科技進步的去通脹效果邊際減弱，這些因素共同決定大宗商品價格中長期上行態勢。

中國人民銀行 人民幣 貨幣政策

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