中信金重訊 童兆勤請辭副董、陳國世接任

中信金控（2891）今（21）日傍晚公告，原中信金副董事長童兆勤因個人因素請辭，中信金董事會推舉現任董事陳國世出任中信金副董，今日生效。

童兆勤雖辭任中信金副董事長，仍然繼續擔任中信金董事，童兆勤目前在中信金集團，只剩中信金董事職務。

中信金發言人邱雅玲財務長表示，副董事長為董事長不在時，代理董事長職務，有一定責任在；童兆勤因個人因素請辭，至於是什麼個人因素，不方便說。

陳國世目前在中信金，除了今日新增的金控副董事長職務，還擔任中信投信董事長，陳國世的中信投信董事長職務不變。

陳國世原本也是中信金孫公司仲信租賃董事長，不過，中信金董事會今天也通過改派董事代表，由子公司中國信託商業銀行大陸事業處處長許嘉允接替陳國世，出任仲信租賃的董事。

一般預料，仲信租賃將舉行董事會，推舉許嘉允接替陳國世，出任仲信租賃的董事長。

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