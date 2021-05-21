保險法權威劉北元：親晤親簽制度已落伍 難走回頭路

新冠疫情不斷延燒，連帶保險業銷售保單的模式也將出現重大變化。金管會保險局日前透露，為讓為讓保險業務員能繼續正常銷售保單，在客戶簽署投保相文件時，擬開放用手機視訊取代親晤親簽。對此，台灣《保險法》權威、北宇管顧公司總經理劉北元認為，親見親簽的制度雖然盡責，但顯然落伍了，這次的調整雖是暫時的，但只要實施情況良好，相信應該是不會再走回頭路了。

對於保險業現行「親晤親簽」的制度，劉北元表示，這並非是源自於任何法律的規定，縱使是要保人與被保險人不同一人的死亡保險，《保險法》第105條第1項也僅規定「被保險人的書面同意」，並沒有說被保險人不能合法授權別人代替簽名，更別提「親見」這件事，到底是從什麼樣的法律概念而來了。

《保險法》未明定 金管會訂規則

不過，法律雖未明文規定，但金管會所發布的《業務員所屬公司依保險業務員管理規則第 19 條第 1 項懲處登錄之參考標準暨保險業務員涉有犯罪嫌疑裁量移送參考表》中，卻在十七項第7點明確規定，將從事保險招攬行為時，未親晤要保人、被保險人，或未能取得要保人、被保險人親簽之投保相關文件等行為列為懲處事由，除非主管機關另有規定。

代簽爭議不斷 投資型保單糾紛多

上述管理規則也成為現行保險業務員銷售保單時必須「親晤親簽」的依據。對此，劉北元直言，他從事數十年的保險實務工作以來，的確見過不少因為沒有「親晤親簽」而衍生的保險糾紛，尤其是投資型保單，經常可以看到父親為要保人，以女兒為被保險人投保高額投資型保單，數年後因為投資虧損，父親就跳出來說保單上女兒的簽名是自己代簽的，未得到女兒同意，主張保險契約無效，要求保險公司退還保費再加計利息。

科技發達 親晤親簽已落伍

這種情況下，保險公司很可能會輸了官司，而保險業務員也難逃被保險公司求償的命運。因此，保單招攬過程中的親晤親簽雖然不是法律上的要求，也不是在招攬階段事先避免發生契約爭議的唯一方式，但卻不失是一個有效的方式。

不過，劉北元也直言，現階段「親晤親簽」雖是保險業所選擇及採取的盡責手段，但就執行方式而言，的確已經有點落伍了。尤其在科技發達的現今，要確保當事人投保的真意，及相關人等簽名的真實性，並非不親晤親簽就不可能做到。

換言之，親見親簽的制度不是錯，只是落伍，是為了盡責審查，卻帶來許多不便。在疫情越發嚴重的時候，更影響了保險產業的營運。因此，劉北元認為，這次金管會的調整雖是暫時的，但「只要走過這一遭，應該就不會再走回頭路了。」

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