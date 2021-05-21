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鑒BVI經濟實質法 永豐金董事會通過BVI子公司解散清算

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐金控。報系資料照
永豐金控。報系資料照

永豐金（2890）今（21）日召開董事會通過SinoPac Capital International Limited辦理解散清算。永豐金控指出，永豐金租賃鑒於BVI「經濟實質法」施行及集團營運效能考量，已於2020年6月新設香港子公司SinoPac Capital International (HK) Limited承接BVI子公司SinoPac Capital International Limited業務，評估該BVI公司未來無實質營運及存在之必要性，永豐金今董事會通過SinoPac Capital International Limited辦理解散清算。

永豐金控指出，未來將由SinoPac Capital International (HK) Limited提供海外企業客戶全方位融資租賃服務，其主要營業項目為航空器、運輸設備及機器設備之租賃與分期付款以及其他融資等業務範圍，並可從事美金、港幣等外幣融資租賃業務，能滿足企業之短中長期資金需求，使企業客戶於設廠、擴廠或擴大公司營運規模時，能獲取多幣別、多管道之資金來源。

永豐金控 香港

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