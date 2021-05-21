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熱錢回來了！新台幣終止連二貶 創近兩周新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
新台幣匯率今（21）日盤中強升1.46角 ，最高升抵27.866元，終場升值金額縮至7.2分，以27.94元作收。（本報系資料庫）
新台幣匯率今（21）日盤中強升1.46角 ，最高升抵27.866元，終場升值金額縮至7.2分，以27.94元作收。（本報系資料庫）

股匯雙漲，新台幣匯率今（21）日盤中強升1.46角 ，最高升抵27.866元，終場升值金額縮至7.2分，以27.94元作收，終止連二貶並創近兩周新高，台北外匯經紀公司成交量10.79億美元。

台股今日開高，終場以16,302.06點作收，上漲259.7點，成交量4,297.03億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超174.46億元。

匯銀主管分析，台股今日大漲，外資買超台股並大舉匯入，激勵新台幣匯率盤中強升逾1角，終場貶值金額縮至7.2分，收在27.94元。

台幣匯率 台股

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