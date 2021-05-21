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網銀跨行轉帳免手續費竟被扣錢？財金公司：可事後退費

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
疫情警戒第三級期間，網銀、行動銀行跨行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元。 圖／聯合報系資料照片
疫情警戒第三級期間，網銀、行動銀行跨行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元。 圖／聯合報系資料照片

全國疫情升第三級警戒，為降低民眾不必要的外出，金管會昨宣布，在全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間，網銀跨行轉帳手續費全部減免。但今天上午有部分民眾透過網銀跨行轉帳500元以上，仍然被收取10元到15元不等的手續費。財金公司表示，不一定每家銀行的系統都已調整完，若民眾被收取手續費，可主動詢問銀行，會採事後退費的方式辦理。

金管會昨天找央行、財金公司及全體國銀召開線上會議，決議從昨天開始，民眾透過網路銀行或手機行動銀行，跨行轉帳的手續費全部減免；實體ATM轉帳手續費則減收2元。實施期間從昨天開始至中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間。

但今天上午有部分民眾反映，用網銀跨行轉帳卻還被收取手續費，擔憂「小確幸」沒有了。財金公司表示，主要是因為昨天新措施才公布，部分銀行系統還來不及調整，銀行會採事後退費的方式處理，至於退費方式每家銀行做法不盡相同，建議若民眾發現有被扣手續費，可先詢問銀行，請銀行事後退費。

目前大部分銀行已在官網上公告手續費減免措施與退費方式，各家銀行不盡相同，以中信銀來說，於官網上有說明系統預計在5月22日上線，5月20日上線前已發生的交易若符合減免條件，將於6月30日前主動退費；而玉山銀則是採週一到週日發生的交易，會在次週五進行逐筆退費。

疫情 網銀 金管會

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