永豐金證數據驅動經營模式 協助新戶交易率提升5%~10%

券商競逐數位發展，永豐金證券表示，迎接數位時代的年輕投資人，數位轉型除了提供「看得見」的數位工具服務外，建立「看不見」的數據思維更是核心基石，積極建構數據驅動經營模式，結合資訊、數據、業務團隊，優化數據基礎建設，將巨量資料孤島橋接整合，縮短從數據到決策的流程，已落實在大戶投數位帳戶、密碼線上解鎖等服務，有效協助新戶交易率提升5%~10%。

根據台灣證交所的統計，2020年券商新增開戶67萬人，較2019年34萬人幾乎倍數成長，數位化服務吸引年輕投資人投入股市，也讓券商越來越容易收集客戶各面向的巨量資料，但豐富多元的資料往往缺乏關聯性成為資料孤島，數據分析的能力與需求大幅提升。

永豐金證券數位金融處指出，將巨量資料孤島橋接整合是重要數位化工程，除了在前端持續提供便利的數位工具給客戶，同時不斷深化數據後勤建設，資料整合清理建立統合性的數據分析平台，讓業務單位能夠透過視覺化、可互動的數位工具，監控服務流程及追蹤關鍵指標，即時掌握市場變化，讓數據驅動的經營模式覆蓋的服務範圍更廣泛。

永豐金證券表示，在數位應用上，用戶端包括「大戶投」APP、「豐存股」及「豐雲學堂」等平台持續優化、並已新增密碼線上解鎖功能。在後端數據建設，開發出儀錶板觀測模式，營業同仁可以觀測數位帳戶開戶進件申請與審核進度，從進件流暢、密碼啟用、到進行交易，在關鍵接觸點引導客戶完成行動，這項服務近期在內部試行推出，已經有效協助新戶交易率提高5%~10%。

永豐金證券發展數位轉型，外在呈現在豐存股及大戶投等數位平台成果，今年更開始導入數據驅動的數位經營模式，為30年來累積的百萬客戶龐大的資料進行精確分析，解決投資旅程中的各個痛點，藉由大數據分析，了解客戶樣態，提供客製化的服務，提供高品質數位理財投資體驗。

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