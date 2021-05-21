快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

期交所偕同期貨商共同抗疫 期貨市場服務營運不中斷

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期交所表示自去(2020)年度嚴重特殊傳染性肺炎事件發生，為避免疫情對期貨商營運造成衝擊，使期貨商各項業務能持續運作，期交所業擬具期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎事件相關措施，並於2020年3月初發布「期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件相關措施」，倘期貨商基於持續營運有另覓營業處所之需，可檢附相關資料向期交所申請核准後辦理。

因應疫情狀況，期交所於2021年1月初再發布「期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件申請居家辦公指引」，隨著嚴重特殊傳染性肺炎事件警戒提升，期貨商除得申請另覓營業處所外，期貨商亦得以檢附相關書件向期交所申請核心業務人員居家辦公，或向期交所報備非核心業務人員居家辦公。期交所提醒期貨業者，如有另覓營業處所或居家辦公之需，請儘速向期交所申請，期交所將積極配合相關申請作業。

期交所另亦表示為對抗疫情，原規劃辦理的宣導活動、會議或教育訓練課程，目前也以暫延期或改採線上方式辦理，同時現行規定期貨商及期貨交易輔助人總公司每半年須查核分支機構稽核作業部分，也已函知業者同意今年上半年度得以書面審查方式辦理，下半年度則視疫情發展再行決定辦理方式。

期貨交易 期交所

延伸閱讀

有影嘸 抗疫行情全攻略 3類概念股不容小覷

綠營狂轟雙北抗疫 李彥秀：一邊罵雙北、一邊學雙北

年增26.6% 今年前四月小台指日均量達31萬餘口

大國經濟成績 反映抗疫績效

相關新聞

銀行挺防疫 大打優惠戰

國銀挺防疫，優惠措施牛肉上桌。防疫期間，民眾減少出門，純網銀各項金融服務都是零接觸，可以提供民眾宅在家也能使用的金融業務...

開發金結盟群創 募創投基金

開發金控與鴻海集團旗下群創光電「強強合作」攜手募集私募創投基金，這不僅是開發金與鴻海集團的首度合作，也是開發金在台灣市場...

開發金管理資產規模 逐年成長

開發金控旗下開發資本，管理的外籌創投私募基金資產規模逐年成長，至今年第1季達到467億元，今年雖受新冠肺炎疫情干擾，但開...

潘柏錚出任新壽董座 陳國世升中信金副董

金融圈昨（21）日有兩項高階人事異動案，新光金控子公司新光人壽董事長改由新光金董事潘柏錚出任；中信金控副董事長由中信投信...

台新金併保德信 又出新招

台新金控（2887）併購保德信國際人壽案，台新金又把球丟回給金管會。消息人士透露，台新金已回覆金管會，擬透過辦理約50億元現金增資、...

網銀轉帳若扣手續費 事後退錢

全國疫情升第三級警戒，為降低民眾不必要的外出，金管會前天宣布，在全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間，網銀跨行轉帳手續費全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。