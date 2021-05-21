期交所偕同期貨商共同抗疫 期貨市場服務營運不中斷

臺灣期交所表示自去(2020)年度嚴重特殊傳染性肺炎事件發生，為避免疫情對期貨商營運造成衝擊，使期貨商各項業務能持續運作，期交所業擬具期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎事件相關措施，並於2020年3月初發布「期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件相關措施」，倘期貨商基於持續營運有另覓營業處所之需，可檢附相關資料向期交所申請核准後辦理。

因應疫情狀況，期交所於2021年1月初再發布「期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件申請居家辦公指引」，隨著嚴重特殊傳染性肺炎事件警戒提升，期貨商除得申請另覓營業處所外，期貨商亦得以檢附相關書件向期交所申請核心業務人員居家辦公，或向期交所報備非核心業務人員居家辦公。期交所提醒期貨業者，如有另覓營業處所或居家辦公之需，請儘速向期交所申請，期交所將積極配合相關申請作業。

期交所另亦表示為對抗疫情，原規劃辦理的宣導活動、會議或教育訓練課程，目前也以暫延期或改採線上方式辦理，同時現行規定期貨商及期貨交易輔助人總公司每半年須查核分支機構稽核作業部分，也已函知業者同意今年上半年度得以書面審查方式辦理，下半年度則視疫情發展再行決定辦理方式。

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