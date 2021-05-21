首家產險導入銀行OpenID 國泰銀400萬存戶先行

國泰金控致力集團數位轉型，今（21日）宣布，國泰產險與國泰世華銀行攜手，於國泰產險官網導入「國泰世華網路銀行帳號OpenID身分驗證服務」！這也是金管會開放金控業者可與集團子公司合作雙向身分認證後，首家產險導入銀行OpenID驗身服務，超過四百萬國泰世華存戶率先體驗。

國泰金積極開發以客戶體驗為中心的數位服務。繼國泰世華銀行與國泰人壽率先合作導入身分認證，又在國泰產推出「銀行帳號OpenID身分驗證服務」！超過四百萬國泰世華存戶只要使用網銀帳號驗證，即能登入國泰產險官網，快速查詢完整保單狀況、事故通知、線上繳費與續保。

國泰金控暨國泰產險副總經理梁明喬表示，國泰金控旗下子公司間客戶重疊率高，產險客戶同時是國泰世華銀行客戶占比高達6成，如何讓國泰客戶更順暢、無痛轉換在不同子公司的服務，擁有更方便安全的體驗，一直是集團經營的目標。有鑑於網路銀行使用頻率通常高於線上保險服務，對用戶而言銀行數位帳號更熟悉，加上銀行數位帳號的身分驗證機制和資安權限都十分嚴謹，此次導入OpenID將能大幅提升用戶體驗，提供更好的服務。

不僅如此，根據國泰產險觀察，2020年官網更新上線後，會員最常使用的功能之一竟是「忘記密碼」。為解決用戶記憶多組帳號密碼之痛點，此次攜手國泰世華銀行推出網銀帳號OpenID身分驗證服務，未來客戶僅需利用網銀作驗證，就可在國泰產險網站得到完整保險數位服務。大幅節省找業務員或親臨保險公司等待的時間。

國泰金控暨國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，團隊為了做出數位有感的產品，從客戶角度出發做出實際符合客戶思維的數位產品，應主動將服務落實集團全客戶，而不是讓客戶苦於辨識各子公司來尋找服務。為達成集團跨子公司數位服務銜接，國泰金控透過國泰世華銀行建立起縝密的身分認證系統，透過銀行驗身中台，以API串聯銀行身分驗證中心來整合國泰產險會員認證，打破過往產險數位會員身分驗證僅能透過手機OTP與密碼的機制，讓產險客戶享有與銀行同規格之驗證服務。

此次導入多元身分認證，不僅為讓集團旗下子公司更加緊密合作，也能站在以用戶為中心的角度，付出努力讓國泰客戶穿梭在不同業務平台間有更完善的數位體驗。國泰將秉持「What if We Could（如果不問如果，又怎麼知道，其實我們能夠）」精神，強化內部合作以提升客戶體驗，使金融服務更能融入客戶生活且貼近使用習慣。

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