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中小企業服務再升級 合庫打造完整信託規劃

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行長期耕耘中小企業客群，除提供企業發展所需融資服務，現更因應金管會全方位信託2.0推動計畫，進一步聚焦廣大中小企業之員工福利信託服務，不僅提供專屬信託費率優惠、降低收取信託管理費門檻等措施，期望讓信託業務的服務對象更為全面，落實普惠金融的目標。

合庫銀行董事長雷仲達表示，台灣的競爭力彈性有賴中小企業，然而過去員工福利信託業務的推廣上，主要是以上市、上櫃公司為主，一般中小企業辦理本項業務的覆蓋率是相當低的，合庫看見中小企業實際需求，尤其部分中小企業主是與員工共同打拼、共同成長，有著照護員工退休生活的心願，且因為中小企業不像大公司有較多元的激勵員工方案，所以員工福利信託反而成為一個很好的選項。

針對中小企業的員工福利信託，雷仲達指出，過去中小企業往往礙於員工人數偏少、信託資金較低且沒有自家公司的股票為投資標的而卻步，為了解決中小企業企業主及員工的疑慮，合庫銀行不僅推出專屬信託費率優惠方案，降低信託管理費收費門檻，更搭配推出適合員工自己投資屬性的基金組合，讓中小企業員工可以提早累積退休金，同時透過定期定額分散投資風險的方式，享受複利的成長機會。

雷仲達表示，為進一步讓更多中小企業業者、員工可以熟悉、運用信託服務，合庫銀行成立專責行銷團隊向客戶逐一推廣說明，無形中亦加強業主、員工對於信託觀念的建立，相信這都可以使民眾未來在有需求時，能知道有信託可以提供服務，以發揮信託的 最大效益。

合庫 金管會

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