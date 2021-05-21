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疫情蔓延 商研院攜手街口支付推高雄市500店零接觸消費

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

防疫零接觸！商研院今（21）日表示，攜手街口支付即日起將與計畫的高雄市合作店家，以總計超過500間店推動「全民拼防疫、結帳零接觸」消費模式。

商研院副院長張皇珍表示，疫情加速商業模式變革，而台灣餐飲業與零售業共23萬家中小企業能屹立不搖的關鍵就是機動性強，並且從核心能量中延伸找出第二條成長曲線。張皇珍進一步說明，眼下行動裝置的普及，各種高科技與行動支付工具的結合提供消費者更多元的支付方式，提高使用黏著度，也將改變未來商務世界趨勢。

其中，依金管會2021年3月公布「2023年非現金支付」兩大目標，分別為比2020年交易筆數成長50%，以及交易金額達到6兆元。2020年底非現金支付比率從26%拉高到52%，在不含ATM交易下為40.37%，若將ATM交易納入，支付比率則提高到51.7%。

街口支付總經理黃峰昶也指出，數位轉型是企業面臨快速變動環境，不斷再合理化的進程，故數位科技的導入與應用是所有餐飲與零售業者皆須學習的經營課題。

依據商研院觀察，南部地區縣市支付比例相對北部偏低，觀察在地商圈消費行為發現，目前使用非現金交易約佔店家整體營業額的2~3成，顯示南部縣市使用支付交易比例偏低，仍有相當大的成長空間，對於「零接觸」仍有極大努力空間，因此商研院攜手街口支付，即日起從高雄夜市出發，串聯商圈和本計畫的合作店家，以總計超過500間店推動「全民拼防疫、結帳零接觸」。

商研院表示，自即日起至5月30民眾可於高雄指定合作店家內使用街口支付付款，單筆消費即享10%現金回饋。商研院建議，民眾除配合中央流行疫情指揮中心減少不必要的外出，打理三餐可多使用外送、外帶服務，並以安全、衛生且便利的結帳方式來代替過往現金交易模式，降低接觸染疫風險，更可自備碗筷來減少使用一次性餐具，避免造成環境負擔。

另，張皇珍也進一步補充，此波疫情嚴峻，全台各級學校停課，加上企業多採居家上班模式，許多民眾紛採購食材後在家下廚料理，或是使用外送、外帶服務，無形中也製造許多餐盒或餐點器皿等廢棄物，建議大家自己可多自備環保餐具，訂外帶及外送餐飲服務時，主動勾選不需附上餐具，一同為環境盡一份心力，業者也應遵守環保署不提供一次性餐具政策，共同守護健康、愛地球。

街口支付 餐飲業

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