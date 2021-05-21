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新台幣升值9.3分 午盤暫收27.919元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（21）日午盤升值9.3分，暫收27.919元兌1美元，成交金額6.62億美元；台股早盤以16,136.86點開高，新台幣上午盤最高達27.888元兌1美元，升值1.24角。

美股周四收紅，台股早盤以上漲94.5點開高走高，一度拉升至16,431.14點，上漲388.78點，盤中漲幅略有收斂，新台幣早盤以28.01元兌1美元，升值0.2分開出。

新台幣上午盤最低為開盤的28.01元兌1美元，最高則達27.888元兌1美元，升值1.24角，午盤以27.919元暫收。

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