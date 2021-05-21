新光人壽保單借款 線上年息只要1.5%

新光人壽今(21)日表示，推出「疫轉錢坤Ⅱ」台幣保單借款專案，即日起至今年6月30日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供1年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為1.5% 與2.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性，緩解燃眉之急。

國內疫情升溫，影響市場經濟，再加上報稅季來臨，民眾資金需求大增，新光人壽今年3月推出「疫轉錢坤」保單借款優惠專案，保戶反應熱烈，新壽關懷保戶需求，接續推出年息優惠的保單借款方案。

疫情嚴峻，防疫警戒升級，新壽為鼓勵保戶多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務(限要被保險人同一人)，提供線上借款最低1.5%的優惠借款利率，在疫情未平息之際，民眾在家不出門即可完成，減少紙本作業、降低接觸風險，也享有更優惠的利率。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

新光人壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。

欲申辦「疫轉錢坤Ⅱ」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。

優惠活動詳情請查詢新光人壽官方網站、致電客戶服務免費專線0800-031115、親臨公司各地客戶服務櫃檯或洽詢所屬服務人員。

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