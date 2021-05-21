LINE Bank夢想帳戶推2.08%高利定存 存款利率三階加碼

疫情升溫影響生活，為了陪伴民眾渡過疫情時期可能發生的財務不確定性，LINE Bank今 （21） 日宣布其零存整付定存產品夢想帳戶，推出「雙倍利HIGH」高利定存活動。除夢想帳戶原本活動就可享有的三階段加碼利率外，在活動期間開立目標存期為8個月、目標存款金額為新台幣40萬元以上之夢想帳戶，存滿到期後，利息還可再翻倍，換算平均利率約2.08%。由於利率相當優惠，預期吸引追求高利穩定存款的民眾。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，「開業這段時間以來，我們持續傾聽許多用戶的真實反饋與期許，每一字每一句都敦促我們持續成長進步。LINE Bank一直秉持用戶優先、場景優先的核心價值，我們持續聆聽大家的需求，一步一腳印，致力滿足民眾的線上金融服務需求。這次LINE Bank夢想帳戶推出『雙倍利HIGH』活動，希望能穩定民眾渡過疫情時期對未來財務的不確定感。」

夢想加速「雙倍利HIGH」 – 存款利率三階加碼後 利息再翻倍 平均利率約2.08%

夢想帳戶「雙倍利HIGH」活動適合追求高利穩定存款，或喜愛每月定期定額存款的族群。2021年5月21日至2021年7月15日止，凡開立目標存款期間為8個月、目標存款金額40萬元 （含） 以上之夢想帳戶，且到期存滿無中途解約的用戶，除該筆夢想帳戶定存到期時原可獲得之利息 （含定存牌告及【夢想帳戶三階加碼】活動計算後之利息） 外，可再獲得與該筆利息相同金額之額外加碼利息。相當於每個月存入5萬元，8個月後共可獲得利息3，150元，試算後平均利率約為2.08%，利率將近是同一存期定存牌告利率的4倍。

疫情期間減少出門，可透過轉帳存入資金至LINE Bank主帳戶，再於活動期間開立一個夢想帳戶。擁有多個存款目的的用戶，也可於LINE Bank開立多個夢想帳戶 （每一夢想帳戶目標金額上限300萬元），只要活動期間開立帳戶並符合活動條件，8個月後即輕鬆享有優惠利息。

倘若手上有較多可用資金的用戶，也可選擇預先將目標存款金額一整筆轉存至LINE Bank主帳戶，等於同時享受無金額上限0.2%優惠活存利率，以及優惠定存利率，也不必擔心夢想帳戶每月扣款餘額不足導致存款目標中斷。

防疫優先 線上金融享3優惠 – 開戶首刷合計享150點 消費最高享1%+30%優惠

鼓勵用戶線上開戶、無現金支付，LINE Bank祭出3重優惠，第1重「新戶禮」，前50萬新戶完成開戶並綁定LINE與LINE Pay帳號即享LINE POINTS 100點，第2重「首刷滿額禮」，新戶存錢至帳戶，LINE Bank快點卡第一筆交易綁定OPEN錢包或My FamiPay至兩大超商指定通路首刷單筆滿200元即享LINE POINTS 50點。

第3重優惠，只要使用「LINE Bank快點卡」並綁定LINE帳號，消費即享基本回饋LINE POINTS 1%。如於週一至週五12：00-14：00選擇「快點吃午餐」權益，綁定OPEN錢包或My FamiPay，於兩大超商APP線上消費或至實體門市消費，享不限金額首筆加碼回饋LINE POINTS 30% （上限30點）。

如於週末全天選擇「快點過週末」權益，綁定OPEN錢包於星巴克、康是美、速邁樂加油中心 （限人工加油） 等指定通路消費，享不限金額首筆加碼回饋LINE POINTS 10% （上限50點）。

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