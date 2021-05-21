本土疫情持續升溫 新安產險推全程零接觸保險服務

本土疫情持續升溫，民眾配合居家避疫、減少外出群聚，降低感染風險，新安東京海上產險堅持「顧客至上」的服務理念，為兼顧防疫及客戶權益，防疫期間保險服務不中斷，整合保戶重視的投保、繳費、理賠及諮詢等相關保險服務，除官網提供包含網路投保、線上繳費、車險理賠服務、電子保單及強制證下載及客服信箱等線上服務外，還有24小時全年無休的0800免付費客服等持續服務廣大客戶，讓保戶防疫之餘，更能安心擁有完善的保險服務。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，新冠肺炎本土疫情爆發，雙北市升級三級警戒，為讓民眾減少人群接觸放心防疫，新安東京海上產險官網提供多項線上服務，包含網路投保、電子保單、強制證、各式商品DM、要保書、變更申請書、理賠申請書等文件下載；若需要諮詢商品、報價、理賠等，可透過「聯絡我們」線上客服信箱取得服務，如完成網路投保後，民眾也不用出門跑銀行，可透過線上繳費方式，順利完成投保，讓客戶不用出門就能在線上完成保險大小事。

理賠是保險服務中保戶最重視的環節，如客戶發生交通事故進線通報客服中心後，為降低人與人的接觸，即日起暫停全台事故現場人員服務，在客服人員協助處理完成立案，也會引導使用「LINE@雙向視訊」的配套服務，只要加入好友，即可在專人指引下完成事故現場存證及備案等，以節省客戶時間並消除事故當下驚慌的焦躁不安。

為加速理賠時效，保戶同樣可透過近期新推出的「車險理賠服務平台」於線上完成事故通報立案，後續也能依理賠編號隨時線上查詢理賠進度，若有需補提理賠文件的需求，隨時隨地都可在平台完成上傳補件，既便捷又節能。

在健康險及傷害險理賠上，保戶除進線 24小時0800免付費專線外，同樣可透過專屬理賠信箱(e-claim@tmnewa.com.tw)申請理賠，可免去保戶親赴理賠櫃台申辦的繁瑣等待及降低人群感染的風險。

新安東京海上產險強調，疫情時期強化內部各項防疫措施，包含每日加強清潔消毒、人員進入大樓前測量體溫並全程配戴口罩、延期或取消非必要會議，必要會議優先使用視訊或其他通訊方式及禁止外帶快遞人員進入辦公室及各樓層等，以降低員工以及客戶染疫風險，並啟動異地辦公或居家辦公，確保營業服務不中斷。

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