死亡時還有2,700萬滿期金未領 計入遺產課稅
蘇太太（化名）98年2月11日投保6年期養老保險，自己是滿期金受益人，而身故保險金的受益人是兒子。蘇太太在104年11月20日死亡，死亡時保單已期滿，餘2,700萬滿期金未領。中區國稅局表示，2,700萬未領的滿期金應併計遺產總額課稅。
中區國稅局表示，被繼承人投保以本人為要保人及被保險人、滿期保險金受益人為要保人，保單於其死亡前期滿，死亡時遺有應領未領之滿期保險金，該滿期保險金為被繼承人所遺的債權財產，應併計遺產總額課徵。
中區國稅局提醒民眾，前述滿期保險金不是給被繼承人指定受益人的人壽保險金額，不適用「不計入遺產總額」，如果漏報，會被補稅處罰。
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