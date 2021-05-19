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集保結算所、Glass Lewis合作 推升股東會資訊透明度

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣集保結算所與全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis於5月19日宣布策略合作關係，集保結算所將可於Glass Lewis出版對台灣上市櫃公司的股東會投票建議報告時，無償提供該報告複本，予研究標的之上市櫃公司。

集保結算所董事長林修銘表示，藉由提高股東會投票建議的透明度，使公司與投資人同時獲益，是我們一直期望達成的目標。集保結算所很高興與Glass Lewis達成本次合作，這將是全球首例，由集保機構協助發行公司，即時取得Glass Lewis出版之股東會投票建議報告。

Glass Lewis澳洲市場主管Stanley Soosur指出，Glass Lewis觀察到整個亞太地區的投資人，正在持續尋求更多有意義，且可付諸行動的公司治理研究。Glass Lewis與集保結算所的策略合作關係，將可確保台灣的上市櫃公司，對於超過1,300多家機構投資人所利用的Glass Lewis全球投票政策，有更深入的了解，而這些機構投資人中許多已投資臺灣的上市櫃公司。隨著全球對ESG問題的高度關注，對於公司而言，了解投資者的投票方式從未像現在這樣重要。

該措施是集保結算所在環境、社會與治理（ESG）領域最新的服務。2020年，集保結算所推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製的ESG評分數據供大眾瀏覽，目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台取得並追蹤臺灣上市櫃公司ESG評分數據。

股東會 集保結算所

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