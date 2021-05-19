疫情爆發警戒升級 星展：第二季民間消費衰退逾10%

台灣新冠肺炎疫情突然升高，新加坡星展集團資深經濟學家馬鐵英就疫情爆發與台灣經濟展望提出研究報告，認為第二季台灣民間消費較去年同期衰退10%，甚至更多，但對製造業和出口影響有限，因此年度經濟成長率預期仍維持5%。

馬鐵英報告指出，近期台灣新冠病毒確診數字激增和社區感染案例增加，加上低於1%的疫苗注射率，讓台灣面臨自2020年疫情爆發以來最嚴峻的抗疫挑戰。受到疫情衝擊，民間消費及服務業受到考驗，尤其是雙北警戒升至三級之後，消費者在娛樂、交通、餐飲和購物活動上的支出很可能會在4月至6月這一季度顯著下降，相關服務行業將可能遭受重創。

考量全台疫情警戒升級且政府鼓勵民眾儘量減少外出，星展預期今年第二季民間消費數據可能較去年同期衰退10%，甚至更多。

在科技製造業方面，由於科技產業對生產環境有高規格的安全及清潔標準 ，許多台灣大廠已經建置海外生產基地，且全球對科技設備技術需求旺盛 ，星展認為疫情對出口及製造業供應鏈的影響有限。目前，星展仍預估出口及工業生產在第二季將分別維持約30%和10%的成長。

在綜觀評估第一季優於預期的成長數據及第二季的下修風險後，星展維持對台灣2021年GDP成長5%的預估值，並預期政府將持續擴張財務政策。

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