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新台幣早盤升值6.2分 一度觸及27.89元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
新台幣。圖／聯合報系資料照片
新台幣。圖／聯合報系資料照片

新台幣今（19）日早盤以27.93元兌1美元，升值2.2分開出；台股早盤以16,112.21點開低，新台幣一度觸及27.89元，升值6.2分。

美股周二下跌，道瓊工業指數下跌267.13點，跌幅0.8%，收34,060.66點；標普500指數下跌35.46點，跌幅0.9%，收4,127.83點；那斯達克綜合指數下跌75.41點，跌幅0.6%，收13,303.64點；費城半導體指數下跌0.9%。

美股收黑，台股今日早開低後翻紅，一度拉升至16,273.98點，新台幣早盤低點為開盤的27.93元兌1美元，一度觸及27.89元，升值6.2分。

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