富邦期貨：關注Fed 4月貨幣政策會議紀要

美國 4 月新屋開工較 3 月大減 9.5%，低於市場預期，市場擔心鋼材、銅、木材等原物料飆漲，正迫使建商放緩腳步，因而再度引發通膨疑慮，科技類股尾盤翻黑下跌，市場關注 Fed 4 月貨幣政策會議紀要關於通膨情勢的看法。

受到新冠疫苗可望在6月運抵之利多激勵，加上指數本周一以急跌方式消除市場不穩定浮額，台股昨日在鋼鐵、航運及金融帶動下，上演逆轉行情，指數終場以長紅棒站回半年線，短線化解破底危機，但季線上仍有套牢賣壓，預期短線有機會在季線與半年線間震盪逐底。（富邦期貨提供）

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