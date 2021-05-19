快訊

今天供電備轉容量比昨天更低 供電持續緊張

富邦期貨：關注Fed 4月貨幣政策會議紀要

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供)
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供)

美國 4 月新屋開工較 3 月大減 9.5%，低於市場預期，市場擔心鋼材、銅、木材等原物料飆漲，正迫使建商放緩腳步，因而再度引發通膨疑慮，科技類股尾盤翻黑下跌，市場關注 Fed 4 月貨幣政策會議紀要關於通膨情勢的看法。

受到新冠疫苗可望在6月運抵之利多激勵，加上指數本周一以急跌方式消除市場不穩定浮額，台股昨日在鋼鐵、航運及金融帶動下，上演逆轉行情，指數終場以長紅棒站回半年線，短線化解破底危機，但季線上仍有套牢賣壓，預期短線有機會在季線與半年線間震盪逐底。（富邦期貨提供）

通膨

延伸閱讀

富邦台灣 下周開募

台指期 外資加碼空單

PLG／富邦勇士裁定冠軍 許晉哲：兩隊都努力過了

PLG／不打了！富邦勇士裁定奪冠、辛特力獲頒FMVP

相關新聞

產險吃不消 停賣防疫保單

台灣本土新冠疫情擴大，投保量暴增，超過產險公司風險胃納量，防疫保單紛紛喊卡，國泰產險公司昨（18）日一早通知旗下業務員與...

防疫保單爆量 恐掀停售潮

國內疫情大幅升溫，防疫保單再度熱銷，許多營業員接單接到手軟，幾家產險公司甚至觸及風險胃納量，繼台產年初因爆量停售後，國泰...

落實綠色金融／金管會主委黃天牧：打造新核心價值

金管會主委黃天牧指出，台灣也是地球公民的一份子，我國政府積極回應全球永續發展行動與國際接軌，同時兼顧在地化的發展需要，台...

落實綠色金融／證期局局長張振山：促發展多元商品

證期局局長張振山表示，首先恭喜台灣的資本市場又邁向新的里程碑，今天除了有首檔社會責任債券掛牌外，在資本市場方面，也整合了...

落實綠色金融／ICMA永續金融負責人Pfaff：樂見標準被採用

國際資本市場協會（ICMA）永續金融負責人Mr. Nicholas Pfaff表示，曾受邀於2019年11月參加臺北綠色...

落實綠色金融／CBI執行長Kidney：給社會正面效益

氣候債券倡議組織（CBI）執行長Sean Kidney表示，非常榮幸今日參與櫃買中心永續發展債券專板的啟動，亦提到在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。