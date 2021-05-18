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疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

全台各級學校明起停課 華南銀行供防疫照顧假

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續升溫，教育部今（18）宣布全台各級學校明日起停課。因應政府防疫政策，華南銀行將提供優於法令的「防疫照顧假」，讓有需要於停課期間照顧家中幼童的員工，即日起可安心返家。

華南銀行配合政府全力抗疫，強調全體員工皆享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，並重申當年度考績絕不受請假影響。其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給，優於法令規定。經統計，「防疫照顧假」截至目前為止已有153人申請，「疫苗接種假」，也有5人申請。

為慰勞海外分行員工，華南銀行於去年即全面發放慰問金，每位員工平均約新臺幣1萬5,000元，截至去年底已發予152人，總金額超過230萬元。同時，海外員工於返臺(含調任回台)及返回駐地國，可分別申請1次有薪「防疫隔離-返台」假。若駐外人員因疫情無法回國探親，可申請派駐地點來回機票款折算現金發給，駐外人員眷屬因疫情無法出國探親，亦可申請遞延。

華南銀行 疫情

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