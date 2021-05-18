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疫情肆虐下房市景氣怎麼看？房貸指標銀行主管這麼說

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣爆發社區感染，是否衝擊房市景氣？身為房貸指標銀行的合庫銀行主管今（18）日指出，展望今年房市，價格將持平或小幅波動，交易量則呈微幅增加，但疫情變化對房市的影響仍須密切觀察。

合庫金控（5880）今（18）日舉行今年第1季線上法說會，合庫銀主管指出，今年第1季底，合庫銀房貸餘額為5,511億元，較去年底增加56億元，增幅為1.03%，全年預估成長目標為5%。

另外，今年第1季土建融餘額為1,366億元，較去年底增加58億元，增幅為4.43%。

對於國內房市景氣，合庫銀主管指出，去年上半年，受到新冠肺炎疫情升溫影響，房市成交表現受衝擊，去年下半年後疫情的影響淡化，加上房貸利率維持低檔，以及境外資金回流發酵、市場需求回溫等因素，房市成交量回穩。

儘管房市景氣復甦成長，但中央銀行在去年12月8日加碼不動產管制措施，今年3月19日再度加重管制力道，加上政府打炒房政策陸續推出，影響民眾對房市的預期心理。

合庫銀主管說，政府打炒房政策將杜絕短期內房市投機風氣，使房市重回以自住、買方市場為主的結構，且房貸利率偏低、大量游資等利多條件並未消失，以及都更、危老重建等題材、國內經濟成長強勁，均有利房市需求表現。

展望房市景氣，合庫銀主管說，預料價格將持平或小幅波動，交易量微幅增加，但國內疫情變化對房市的影響仍需密切觀察。

另外，銀行法72-2條，對銀行的不動產貸款設有三成上限，合庫銀目前比率為28.31%，尚有563億元的承做空間，未來將慎選優質建商與案件辦理。

房市 合庫金 疫情

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