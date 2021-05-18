摔「疫」跤！國銀海外獲利創五年來新低紀錄

國銀海外分支機構獲利摔「疫」跤！據金管會最新統計顯示，國銀第1季整體海外稅前盈餘126.3億元，年減二成，創下近五年來新低紀錄。銀行局副局長黃光熙表示，主要有三大因素，主要都跟新冠疫情有關。尤其國銀海外最大獲利據點香港首季稅前盈餘43.2億元，幾近腰斬是重要原因。

據銀行局統計，今年以來累計第1季國銀海外稅前盈餘126.3億元，較年同期減少32.1億元，衰退20.24%。創下包含2017年來的五年同期歷史新低紀錄。

黃光熙說，主要是受到降息影響導致利息淨收益減少，加上部份海外授信戶受疫情衝擊，銀行也增提備呆費用或轉銷呆帳，導致整體國銀海外獲利衰退。

美洲市場部份，首季稅前盈餘16.9億元，比去年同期成長31.67%，黃光熙也分析，主要是因此當地疫情趨緩，加上當地分行備抵呆帳準備費用沖回，因此獲利增加。

其中國銀分別在美國與加拿大地區分別成長了9.88%與13.33%。國銀在美國首季獲利因此以15.1億元略低於新加坡排名第三強。

不過亞洲部份首季獲利急速衰退29.96%，將近三成，同樣創下2017年以來的新低紀錄。其中國銀主要海外獲利據點的香港，今年首季稅前賺43.2億元，雖然仍是整體海外地區最高，但是較去年同期衰退47.45%，幅度驚人；而國銀在中國大陸獲利也急劇腰斬剩13.3億元，下滑至金額第四高。

黃光熙分析，亞洲首季獲利情形同樣受疫情整體大環境影響，但是「同中有異」，例如香港是受增提呆帳準備費用比較多、利差縮小，因此減幅就比較大。中國大陸是受債券評價利益縮小，也提列比較多的呆帳費用所致。

東南亞方面，新加坡因為去年基期較低所致，加上後來疫情控制好轉，今年首季恢復正常，單季獲利達到15.5億元，成為國銀在海外獲利第二高的地區。但是像越南、馬來西亞衰退逾47%、菲律賓衰退近七成，緬甸國內動亂更衰退95%。黃光巸分析，菲律賓是2020年同期有認列投資收益，基期比較高，且這一季有積極核銷呆帳的關係。而此外國銀在韓國也衰退67%，黃光熙說主要是因為金額很小，減幅看起來比例就比較大。

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