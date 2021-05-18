考量風險胃納量 國泰產證實明起停售防疫保單
再一張防疫保單喊停！據了解，國泰產今（18）日傳出，基於集團風險胃納、以及考量業務員的防疫風險等原因，考量將自明（19）日起停售「心疫滿分」保單。
國泰產晚間回應，因應疫情發展，全面配合政府防疫需求，為了減少客戶及同仁接觸風險及防疫安全，並考量公司風險胃納等相關原因，自110年5月19日起停售「心疫滿分」專案。
「心疫滿分」專案2月中旬開賣至今3個月，因近期新冠肺炎疫情發展快速，致使本專案詢問度增加銷售量較初期倍增，客戶與同仁接觸頻率提高，使客戶及同仁群聚接觸風險亦同步增加；另估計近日累計的銷售量將達到公司原預設的風險胃納量，為落實風險管理政策及穩定經營，故停售「心疫滿分」專案。若消費大眾仍有相關保險保障需求，本公司也有其他健康險商品可供選擇。
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