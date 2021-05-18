防疫保單停售潮？保險局：只申報「停止受理」而非停售

繼台產（2832）500元防疫神單停售後，又傳出新安東京產險擬停售兒童家事照顧險、國泰產險要停售防疫保單「心疫滿分」，正值民眾需要之際，卻掀防疫保單停售潮，社會觀感不佳。保險局副局長張玉煇今（18）日傍晚說，公司要停售商品採備查制，不過他澄清這三家公司都只說「暫停受理新件」，並非停售。他也強調「這是公司治理事項」，由公司考量風險經營決策。

張玉煇說，目前接獲有公司暫時停止受理，但沒有申報要來停售。保險局副局長張玉煇說，公司停售商品後15個工作天才報金管會核准，是事後報備性質。目前金管會接獲訊息，公司只說暫停受理新件，包括台產防疫保單、新安東京海上產險的兒童照顧險與國泰產險的「心溢滿分」。張玉煇說，這三家公司基於持續營運考量要停止受理新件，這是由公司基於風險管控，是公司治理的事項。至於富邦產險的防疫保單，目前並沒有傳出要停售或是停止受理新件。

同時據保險局公布統計數字，截至5月17日止，產險業防疫保單投保件數284萬件、保費收入約13億元，業績銷售前三大包括台產、富邦和國泰產險。

至於正值民眾需要保險需要做為後盾的時刻，但公司卻冒然「停止受理」，是否影響社會觀感不佳？張玉煇說，保險業者商品考量風險承受和管控，公司需要風險胃納做銷售量，這是公司需要審慎評估，這是公司經營決策的問題。

不過國泰產險稍晚剛剛自己發布新聞稿卻表示是停售，因應疫情發展，全面配合政府防疫需求，為了減少客戶及同仁接觸風險及防疫安全，並考量公司風險胃納等相關原因，自2021年5月19日起停售「心疫滿分」專案。

國泰產險說，「心疫滿分」專案2月中旬開賣至今3個月，因近期新冠肺炎疫情發展快速，致使本專案詢問度增加銷售量較初期倍增，客戶與同仁接觸頻率提高，使客戶及同仁群聚接觸風險亦同步增加；另估計近日累計的銷售量將達到公司原預設的風險胃納量，為落實風險管理政策及穩定經營，故停售「心疫滿分」專案。若消費大眾仍有相關保險保障需求，本公司也有其他健康險商品可供選擇。

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