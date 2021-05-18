疫情嚴峻防疫保單熱銷，會不會停售？富邦產險表示，每一保險商品皆有設定銷售額度上限，會視經營狀況以風險轉嫁方式分散經營風險，如該商品已達公司可承受的風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將會評估調整銷售策略。

近期疫情嚴峻，富邦產險表示近日民眾詢問防疫保單明顯增加，民眾可透過業務員與官網選擇多種防疫保障方案組合。

旺旺友聯產險也說，這二天防疫保單確實賣的很好，客服也一直收到詢問電話。針對銷售上限的問題，目前內部有設定公司可承受風險值，一旦達標後才會再考量是否停售，會視疫情發展狀況及保單銷售累積風險值做調整。

富邦產險提醒民眾應儘速檢視自身保障是否完整，目前富邦產險防疫險保障除提供法定傳染病隔離費用補償，還可搭配疫苗險一同投保。以投保富邦產險「疫起守護2.0」專案商品的保戶為例，在加購「疫苗保單」後，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

旺旺友聯產險的「疫應俱全」是複合式保險，除了基本的意外身故、失能、重大燒燙傷、住院日額和加護病房的保障外，同時也針對負壓隔離病房與加護病房還有加乘，最高給付日數達60天，且沒有等待期，只要確診法定傳染病，就會給付關懷補償保險金。

防疫非常時期，富邦產險除提升線上服務功能，更加強各服務據點的消毒清潔，讓所有保戶安心諮詢、放心享有保險保障，建議民眾除了定期檢視自身保障是否完整之外，同時也要嚴格遵守防疫政策，並落實防疫措施，期待台灣疫情能快速獲得控制並趨緩。

泰安產險的「有疫健康2.0」升級專案，因疫情被隔離、因檢驗確診、因施打疫苗產生不良反應而住院等狀況，均在保障範圍內，近期詢問度也很高。泰安產險表示，為配合政府防疫需求，全台各據點暫不受理臨櫃「有疫健康專案」收件銷售作業，客戶可至司官網下載專案資料，以傳真或掛號郵寄方式投保，收件認定為收到本公司專人聯繫。

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