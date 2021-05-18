快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

疫情嚴峻 玉山金董座：防疫優先、推5大措施

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

因應近日新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情的變化，玉山金控（2884）秉持防疫兩大原則，第一是防疫優先，同仁健康第一；第二是因應金融屬性，營運持續不中斷並兼顧風險管理。近日來經玉山防疫小組及跨部門視訊會議討論，於5/14至5/17陸續公布防疫措施，歸納為防疫照顧假、分組及異地上班、居家辦公、多重工時、疫苗接種等五大措施，搭配防疫期間避免不必要的外訪及外部人員到訪等作法，目的就是要保護同仁健康、落實防疫，一起度過這段較辛苦的防疫階段。

今日教育部已宣布全台各級學校明起停課，玉山銀行董事長黃男州表示，昨日已通知玉山金控及各子公司主管同仁，自即日起至5月28日若有照顧高中以下子女的需求，可以請全薪的防疫照顧假。

本週一玉山銀行雙北地區的營業單位已開始實施兩班備援的機制，維持5成的人力，另外一半的人實施居家辦公，總行除了異地辦公外，本週二也開始大規模實施居家辦公。

在防疫假別部分，玉山在防疫隔離假、健康管理假及防疫照顧假這3種假別都給付全額薪資，都可以依照規定及需求申請，希望所有同仁可以安心配合防疫規定，照顧好自己及家人的健康。在多重工時部分，為降低同仁於尖峰時刻的通勤風險，玉山也調整到班時間，讓同仁可在7點半、8點、8點半、9點、9點半、10點共6個時段分流到班。在疫苗接種部分，玉山為長期鼓勵主管同仁接種疫苗，擴大防疫效果，接種當日及隔日皆可申請全薪的疫苗接種假，若是自費接種疫苗可申請全額補助，施打第二劑疫苗可比照辦理。

玉山銀行董事長黃男州呼籲，現在是防疫的關鍵時刻，大家要共體時艱，不論是企業或個人，都可以盡力做好防疫，也要幫在防疫第一線的醫護人員加油打氣，讓我們共同守護健康、守護台灣。

玉山銀行 疫苗

延伸閱讀

玉山防疫升級 隔離或照顧、健康管理或打疫苗皆全薪假

彰銀防疫再升級 配發第一線員工防護面罩

證期局：防疫警戒升至第四級 台股也不休市

印度疫情疫苗難出口 COVAX分配不成

相關新聞

國安基金要進場了？財政部19點30分說明

新冠肺炎疫情升溫，國安基金是否進場備受市場關注，財政部稍早公告，將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

防疫保單賣到爆 又有兩張保單「暫停受理新件」

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，多家產險公司...

股匯雙漲！新台幣今升9分、收27.952元 終止連五貶

股匯雙漲，新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

疫情升溫防疫保單大熱 又一張神單傳出將停售

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，繼日前台產防...

京城銀戴誠志：疫情緩和後會有報復性消費 投資人免驚

本土疫情增溫衝擊台股昨(17)日重挫473點，今天出現報復性反彈，大漲792點收復半年線。京城銀行（2809）董事長戴誠...

第二波新財管執照 這4家銀行拿下

為協助金融業進行億元富豪的財富管理生意，金管會銀行局去年12月底公布首批核准的新財管執照銀行給中信銀、兆豐銀、上海商銀3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。