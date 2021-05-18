疫情嚴峻 玉山金董座：防疫優先、推5大措施

因應近日新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情的變化，玉山金控（2884）秉持防疫兩大原則，第一是防疫優先，同仁健康第一；第二是因應金融屬性，營運持續不中斷並兼顧風險管理。近日來經玉山防疫小組及跨部門視訊會議討論，於5/14至5/17陸續公布防疫措施，歸納為防疫照顧假、分組及異地上班、居家辦公、多重工時、疫苗接種等五大措施，搭配防疫期間避免不必要的外訪及外部人員到訪等作法，目的就是要保護同仁健康、落實防疫，一起度過這段較辛苦的防疫階段。

今日教育部已宣布全台各級學校明起停課，玉山銀行董事長黃男州表示，昨日已通知玉山金控及各子公司主管同仁，自即日起至5月28日若有照顧高中以下子女的需求，可以請全薪的防疫照顧假。

本週一玉山銀行雙北地區的營業單位已開始實施兩班備援的機制，維持5成的人力，另外一半的人實施居家辦公，總行除了異地辦公外，本週二也開始大規模實施居家辦公。

在防疫假別部分，玉山在防疫隔離假、健康管理假及防疫照顧假這3種假別都給付全額薪資，都可以依照規定及需求申請，希望所有同仁可以安心配合防疫規定，照顧好自己及家人的健康。在多重工時部分，為降低同仁於尖峰時刻的通勤風險，玉山也調整到班時間，讓同仁可在7點半、8點、8點半、9點、9點半、10點共6個時段分流到班。在疫苗接種部分，玉山為長期鼓勵主管同仁接種疫苗，擴大防疫效果，接種當日及隔日皆可申請全薪的疫苗接種假，若是自費接種疫苗可申請全額補助，施打第二劑疫苗可比照辦理。

玉山銀行董事長黃男州呼籲，現在是防疫的關鍵時刻，大家要共體時艱，不論是企業或個人，都可以盡力做好防疫，也要幫在防疫第一線的醫護人員加油打氣，讓我們共同守護健康、守護台灣。

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