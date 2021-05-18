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防疫保單賣到爆 又有兩張保單「暫停受理新件」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
部分產險公司「暫時停止受理新件」，除了之前台產的防疫保單外，還有新安東京產險的「兒童居家照顧費用保險」，與國泰產險「心疫滿分」。 報系資料照／記者曾原信攝影
部分產險公司「暫時停止受理新件」，除了之前台產的防疫保單外，還有新安東京產險的「兒童居家照顧費用保險」，與國泰產險「心疫滿分」。 報系資料照／記者曾原信攝影

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，多家產險公司開始研議停止受理新件。金管會保險局今表示，目前接到的通知，除台產外，還有新安東京「兒童居家照顧費用保險」，與國泰產險「心疫滿分」兩張防疫保單停止受理新件。

保險局表示，目前接到的訊息，是有部分產險公司「暫時停止受理新件」，除了之前台產的防疫保單外，還有新安東京產險的「兒童居家照顧費用保險」，與國泰產險「心疫滿分」，暫停受理新件的原因，都是基於公司風險管理款控管評估。

受到近日本土疫情升溫影響，包含國泰產、兆豐產、富邦產、泰安產、旺旺產等防疫保單詢問度大增，民眾搶著投保。但各家保險公司都設有風險胃納量，一旦投保量明顯大幅增加觸及風險胃納，恐隨時會啟動停售。

國泰產的「心疫滿分」防疫保單，今傳出為考量風險胃納量，擬將於19日停止收件，有業務員證實已收到公司的停止收件通知，紙本要保書最晚收件時間為今天晚上5點30分，EC行動投保最晚建立要保書時間為今天晚上10點。

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