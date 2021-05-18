彰銀防疫再升級 配發第一線員工防護面罩

新冠肺炎疫情延燒不斷，彰化銀行防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩提供客戶服務，維持金融營運不中斷，同時守護客戶及員工的健康。

彰銀表示，為保護員工及客戶的安全與健康，即日起陸續配發員工防護面罩服務客戶，並請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。

彰銀表示，金融業務是民眾生活不可缺少的重要的環節，面對疫情，彰銀嚴陣以待滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，以確保疫情嚴峻時，仍能維持正常營運，持續滿足民眾的金融需求。

彰銀也鼓勵民眾多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，全民抗疫，共度難關。 新冠肺炎疫情延燒不斷，彰銀防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩服務客戶，守護客戶及員工的健康。圖／彰銀提供

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