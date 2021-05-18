快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰銀防疫再升級 配發第一線員工防護面罩

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
新冠肺炎疫情延燒不斷，彰銀防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩服務客戶，守護客戶及員工的健康。圖／彰銀提供
新冠肺炎疫情延燒不斷，彰銀防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩服務客戶，守護客戶及員工的健康。圖／彰銀提供

新冠肺炎疫情延燒不斷，彰化銀行防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩提供客戶服務，維持金融營運不中斷，同時守護客戶及員工的健康。

彰銀表示，為保護員工及客戶的安全與健康，即日起陸續配發員工防護面罩服務客戶，並請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。

彰銀表示，金融業務是民眾生活不可缺少的重要的環節，面對疫情，彰銀嚴陣以待滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，以確保疫情嚴峻時，仍能維持正常營運，持續滿足民眾的金融需求。

彰銀也鼓勵民眾多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，全民抗疫，共度難關。　

新冠肺炎疫情延燒不斷，彰銀防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩服務客戶，守護客戶及員工的健康。圖／彰銀提供
新冠肺炎疫情延燒不斷，彰銀防疫再升級，今天北部第一線員工率先戴上防護面罩服務客戶，守護客戶及員工的健康。圖／彰銀提供

疫情 彰銀

延伸閱讀

因應疫情嚴峻 馬祖交通減班停止保留位

防疫 苗栗縣鹿場部落封山、鐵道自行車暫停營業

全教總提六建議 不讓匡列或隔離的師生被歧視或霸凌

防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

相關新聞

國安基金要進場了？財政部19點30分說明

新冠肺炎疫情升溫，國安基金是否進場備受市場關注，財政部稍早公告，將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

防疫保單賣到爆 又有兩張保單「暫停受理新件」

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，多家產險公司...

股匯雙漲！新台幣今升9分、收27.952元 終止連五貶

股匯雙漲，新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

疫情升溫防疫保單大熱 又一張神單傳出將停售

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，繼日前台產防...

京城銀戴誠志：疫情緩和後會有報復性消費 投資人免驚

本土疫情增溫衝擊台股昨(17)日重挫473點，今天出現報復性反彈，大漲792點收復半年線。京城銀行（2809）董事長戴誠...

第二波新財管執照 這4家銀行拿下

為協助金融業進行億元富豪的財富管理生意，金管會銀行局去年12月底公布首批核准的新財管執照銀行給中信銀、兆豐銀、上海商銀3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。