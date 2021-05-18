高資產新財管方案 開辦券商新增元富證獲准

金管會今（18）日公布證券商申請辦理高資產客戶理財服務最新審核結果，增加元富證券1家，合計達到5家。證期局副局長蔡麗玲表示，目前公司還沒有開辦最快何時上路要看公司規劃。

金管會2020年底宣布毃准辦理「高資產新財管方案」 的券商為四家，分別是元大證、兆豐證、永豐金證及國泰證。蔡麗玲說，目前已開放四家券商均已上路，截至目前為止的成果，包括四家券商申辦高資產財管方案的客戶數總計22位，申辦業務大約是3,381萬元，投資在境外結構性商品與信評較低的高收債券上面。

為因應高資產客群理財服務之需求及推動我國證券商理財產業升級，金管會前於2020年9月8日修正發布相關法規，就證券商對可投資資產淨值達新臺幣1億元以上之高資產客戶提供理財服務進行法規鬆綁，並於2020年12月底核准元大證券等4家證券商辦理本項業務。本次經審查2021年至今，計有元富證券1家證券商獲核准以財富管理信託及債券自營方式辦理高資產客戶服務。

蔡麗玲也表示，金管會已對元富證券主要業務負責人進行面談，並於面談過程請該公司未來辦理高資產客戶理財業務，應持續強化人才培育、商品研發、行銷控管及客戶商品適合度管理等面向，金管會並將持續關注本項業務之發展情形，研議進一步開放更多元金融商品之法規鬆綁與強化風險監理之配套措施，共同提升證券商財富管理產業之競爭力。

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