金管會：國人身故給付不足 退休平台買壽險最高省七成

金管會表示，國人保險保障明顯不足，2020年國人平均每人的身故給付僅新台幣190萬元，家庭經濟支柱若發生不幸事故，只夠全家2年的基本生活費用，為此金管會推動「保障型保險商品平台」，建置在「退休準備平台」上，預定於今年7月1日有五家公司上線，增加民眾投保保障型保險商品之管道。保險局副局長張玉煇今（18）日下午表示，用第六回生命表試算，保障期20年傳統定期壽險可便宜25~70%，但要依年齡性別不同而有不同。

張玉煇說，目前台灣人壽、國泰人壽、富邦、南山人壽與中壽將率先上線，其他保險公司尚在規畫中。

據壽險公會統計，2020年國人平均每人的身故給付僅新台幣190萬元，對照行政院主計總處公布之2019年我國家庭平均每戶消費支出為82.9萬元，顯示國人保險保障明顯偏低，家庭經濟支柱若發生不幸事故，190萬元只夠全家2年的基本生活費用，家人頓失依靠情況下，將使家庭陷入經濟困境，因此買保險注重保障之觀念格外重要。金管會強調，保險主要功能在於對不可預料之風險提供保障，集結眾人的力量，將個人的危險轉嫁於眾人分攤，以自助互助的方式來確保個人經濟生活的安定。

為提供民眾簡易、實惠之保險商品，增進民眾基本保險保障，金管會已請台灣集中保管結算所股份有限公司規劃結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平台」，並由基富通證券於該平台中建置「保障型保險商品平台」，預定於今年7月1日上線，增加民眾投保保障型保險商品之管道。

金管會表示，未來國人可在「退休準備平台」保險專區之「保障型保險商品平台」試算壽險保障缺口、瞭解保障型保險商品險種及保障範圍，並可獲得投保資訊及保險金融小常識，相關規劃如下：

一、 「保障型保險商品平台」提供易懂、易用、易選的網路投保平台，將設置保險公司專屬網頁之連結(單一入口)，民眾於「保障型保險商品平台」點選商品險種、保險公司後將可連結至特定保險公司保障型保險商品之專屬網頁，並於該公司專屬網頁完成網路投保，民眾倘有諮詢及服務需求，仍由該保險公司提供。

二、 初期平台商品險種規劃有傳統型定期人壽保險主契約、小額終老保險及重大疾病健康保險主契約等三種商品，只要符合「保障型保險商品平台商品險種及規格相關規範」之保險商品，均可於保險公司專屬網頁上架銷售。為使保險費較為低廉，金管會對於平台商品之預定附加費用率訂定較低水準之上限。

配合上述規劃，金管會已於2021年5月6日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，開放保險業得於經主管機關指定平台入口銷售重大疾病健康保險商品，並明定重大疾病健康保險限一次性定額給付，且單一被保險人保險金額累積不得超過100萬元；另為鼓勵保險業者設計及銷售保障型保險商品，刻正研擬於主管機關指定平台銷售之保障期間6年以下定期保險適用新契約責任準備金利率得額外加碼之鼓勵措施，近期將辦理發布作業。

金管會提醒，保險商品為人身風險管理之適當工具，建議民眾可在人生不同階段適時檢視自身保障需求，並衡量財務負擔及所得來源情況，選擇合適之保障型保險商品，才能讓自己及家人生活更有保障，例如剛從學校畢業之社會新鮮人，經濟能力較不寬裕，可考慮購買定期壽險，俾以相對較低保費獲得基本的保險保障；又經濟能力穩定之民眾，可依其自身實際狀況（如成立家庭或新生兒誕生），適時檢視其保障缺口（如房貸、生活收支狀況、醫療需求等），針對不同的需求購買適當之保障型保險商品（如定期壽險、終身壽險、商業醫療保險等），以建立完整的防護網。

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