獨家／防疫保單又喊停？傳國泰產「心疫滿分」明日停售

再一張防疫保單喊停！據了解，國泰產今（18）日傳出，基於集團風險胃納、以及考量業務員的防疫風險等原因，考量將自明（19）日起停售「心疫滿分」保單，至於未來是否會有新的投保模式的防疫保單，市場持續關注。這是台產防疫保單停售後，第二張停售的防疫保單。

至於實際收件數量，並未達到台產防疫保單的350萬張那麼多。記者向國泰產確認，發言體系對此則尚未有回應。

根據國泰產內部規劃，希望「心疫滿分」保單的紙本要保書以今日晚間5點半為最後收件時間，EG行動投保則是今天晚間10點為最晚建立時間，之後不再提供新增專案要保書。

據悉，由於防疫保單需要做到親見親簽，本土疫情大爆發下，國泰產開始考量業務員的風險考量，以及集團的風險胃納量，因此今天決議終止該張保單投保。

但如果有投保需求的民眾，還是可以在防疫做足前提下，到各國泰產據點、或是可洽熟識的國泰人壽業務人員辦理或撥打國泰人壽客服專線0800-036-599推薦服務人員。

國泰產昨（17）日起國泰產險各營業單位將以發放號碼牌方式分段辦理「心疫滿分」臨櫃投保案件。

國泰產在今年2月18日起推出「心疫滿分」專案，結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一次涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」，打造保障更全面的防疫保單。

該保單15歲到59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元，未滿15歲的小朋友也只要888元，60歲到64歲則為2,100元，理賠部分，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。

由於該保單年保費低於1000元，在市場動輒年保費超過千元以上的防疫保單中，屬於相對便宜的防疫保單，在上周末本土疫情爆發緊急進入第三級警戒後，昨（17）日投保人數增加，讓國泰產緊急在今日早上緊急對內宣布，「心疫滿分」保單將在今天晚上停止收件。

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