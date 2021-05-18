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股匯雙漲！新台幣今升9分、收27.952元 終止連五貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶。 本報系資料庫
新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶。 本報系資料庫

股匯雙漲，新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

新台幣匯率今日盤中最高27.922元，最低28.065元。

台股今日開高走高，終場以16,145.98點作收，上漲792.09點，創史上單日最大漲點，成交量4,102.07億元；三大法人買超298.17億元。

其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超221.34億元。

台幣匯率 新台幣

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