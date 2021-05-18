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疫情升溫防疫保單大熱 又一張神單傳出將停售

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
繼日前台產防疫保單因爆量停售後，今又傳出國泰產的防疫保單因近日熱銷恐超過風險胃納量，擬於明日(19日)停售。 圖/國泰產險提供
繼日前台產防疫保單因爆量停售後，今又傳出國泰產的防疫保單因近日熱銷恐超過風險胃納量，擬於明日(19日)停售。 圖/國泰產險提供

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，繼日前台產防疫保單因爆量停售後，今又傳出國泰產的防疫保單因近日熱銷恐超過風險胃納量，擬於明日(19日)停售，有業務員證實已收到公司的停售通知「只收單到今天晚上」，對此國泰產僅表示「目前無法說明」。

今年初除已停售的台產防疫保單外，受到近日本土疫情升溫影響，包含國泰產、兆豐產、富邦產、泰安產、旺旺產等防疫保單詢問度大增，民眾搶著投保。但各家保險公司都設有風險胃納量，一旦投保量明顯大幅增加觸及風險胃納，恐隨時會啟動停售。

國泰產今年2月18日推出的「心疫滿分」防疫保單，15歲到59歲保費988元，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元。

今傳出為考量風險胃納量，國泰產險擬將於19日停售，紙本要保書最晚收件時間為今天晚上5點30分，EC行動投保最晚建立要保書時間為今天晚上10點。對於停售日期，記者致電給國泰產險，國泰產僅表示：「目前無法說明。」

而該張保單目前不提供網路或電話投保，僅可臨櫃投保，國泰產在17日已緊急公告，為配合政府防疫政策需求，以避免群聚，各營業單位將以發放號碼牌方式分段辦理「心疫滿分」臨櫃投保案件，每個通訊處每日臨櫃受理上限20人。

擔憂重演台產的「500元之亂」，民眾排隊搶防疫保單而造成群聚。除國泰產險改以發放號碼牌外，泰安產險已宣布停止受理臨櫃收件，建議民眾下載要保書郵寄投保；富邦產險則建議民眾採網路投保。

國泰 保單

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