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京城銀戴誠志：疫情緩和後會有報復性消費 投資人免驚
本土疫情增溫衝擊台股昨(17)日重挫473點，今天出現報復性反彈，大漲792點收復半年線。京城銀行（2809）董事長戴誠志指出，他對台灣人自律與高度自主管理有信心，台股短期內需受疫情衝擊，但疫情警報緩和後應會有報復性消費，他對台股未來有信心。
京城銀投資操作在銀行業中向來居翹楚，戴誠志也是金融圈的投資大師。針對台股因疫情增溫大幅波動，戴誠志表示，台灣以外銷產業為主，此波本土疫情對外銷產業影響不大，雖然本土疫情升溫短線衝擊內需產業，但疫情回穩後應會有報復性消費，由於台灣人的自律性與自主管理性高，預期本土疫情要降溫應不會太久。
戴誠志認為，股市還是回歸基本面。從量能觀察台股基本穩定量能可守住3,000多億元，就表示台股的動能還在，投資人不必過度擔心短期的波動。
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