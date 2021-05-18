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合庫金啟動獲利多引擎 第1季獲利47.77億元

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導

合庫金控（5880）今（18）日舉行今年第1季線上法說會，由金控總經理陳美足主持。陳美足指出，合庫金控第1季獲利表現穩健增長，稅後純益47.77億元，較去年同期成長16.4%，EPS 0.34元，在股本增加3%下，每股盈餘仍能有17%的成長。

另外，今年第1季，金控旗下七家子公司獲利全部成長，特別是銀行成長10%，證券成長141%，人壽成長48%。證券、人壽的表現優異，使得獲利結構銀行以外子公司占比提高至18%，接近二成，是有史以來最高，朝著多元獲利策略方向穩定邁進。

合庫金指出，銀行子公司的營運績效，利息淨收益以營運量擴增降低了利差影響，金融商品操作收益及財富管理手續費收入，受惠於資本市場行情，大幅增加。活期性存款增加18%，成本結構持續的優化。資產品質方面，優於去年同期，資本也進一步強化，資本適足率與第一類資本比率，都已經符合110年底D-SIBs內部管理資本要求。

海外布局方面，持續走向國際化，越南河靜分行及美國休士頓分行都已向當地主管機關遞件申請。第1季海外據點以新南向國家獲利表現最佳，較去年同期成長接近五成，其中去年4月成立的寮國永珍分行已經開始挹注盈餘。

陳美足表示，對於國內疫情升溫，合庫已對外發布集團等級的加強防疫措施，各項措施都以確保同仁健康安全，以及營運服務不中斷為原則。除啟動異地、同棟分層辦公、居家遠距上班，並全額補助同仁施打疫苗及有薪的疫苗接種假、防疫照顧假、家庭照護假等，並建立集團即時通報網，業務分組備援機制，確保金融服務穩定運作。

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