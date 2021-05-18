快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

新台幣升值6.4分 午盤暫收27.978元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（18）日午盤升值6.4分，暫收27.978元兌1美元，成交金額7.78億美元；台股早盤開高走高大漲逾700點，新台幣上午盤一度觸及27.952元兌1美元，升值9分。

美股周一走跌，台股早盤以15,564.96點開高走高，一度拉升至16,153.77點，重新站上萬六，新台幣上午盤由貶值轉為升值。

新台幣今日早盤以28.06元兌1美元，貶值1.8分開出，上午盤最低為28.065元兌1美元，貶值2.3分，最高為27.952元兌1美元，升值9分，午盤以27.978元暫收。

延伸閱讀

台股報復性反彈 盤中勁揚逾750點重回萬六

新聞解析／融資清乾淨了？ 法人看法不同調

台股報復性反彈逾700點 早盤重返萬六關卡

台股反彈預期中 分析師談後市能否穩住看這二關鍵

相關新聞

疫情升溫防疫保單大熱 又一張神單傳出將停售

國內疫情在短短幾天內大幅升溫，帶動防疫保單熱銷，保險公司近幾天接單都接到手軟，也接近各家產險公司的風險胃納，繼日前台產防...

國安基金要進場了？財政部19點30分說明

新冠肺炎疫情升溫，國安基金是否進場備受市場關注，財政部稍早公告，將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

股匯雙漲！新台幣今升9分、收27.952元 終止連五貶

股匯雙漲，新台幣匯率今（18）日升值9分，收27.952元，終止連五貶，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

京城銀戴誠志：疫情緩和後會有報復性消費 投資人免驚

本土疫情增溫衝擊台股昨(17)日重挫473點，今天出現報復性反彈，大漲792點收復半年線。京城銀行（2809）董事長戴誠...

疫情嚴峻！防疫保單恐陸續喊停 產險：幾乎都在討論

本土疫情嚴峻，產險業基於風險胃納量，已經開始討論喊停防疫保單！國泰產險成為本土疫情爆發後第一家，今（18）日傳出，基於集...

新安東京海上產險服務零接觸 車險理賠服務平台上線

新冠肺炎本土疫情爆發，為維護客戶權益及安全，新安東京海上產險理賠服務結合數位科技優化升級全新推出「車險理賠服務平台」，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。