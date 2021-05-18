新台幣升值6.4分 午盤暫收27.978元
新台幣今（18）日午盤升值6.4分，暫收27.978元兌1美元，成交金額7.78億美元；台股早盤開高走高大漲逾700點，新台幣上午盤一度觸及27.952元兌1美元，升值9分。
美股周一走跌，台股早盤以15,564.96點開高走高，一度拉升至16,153.77點，重新站上萬六，新台幣上午盤由貶值轉為升值。
新台幣今日早盤以28.06元兌1美元，貶值1.8分開出，上午盤最低為28.065元兌1美元，貶值2.3分，最高為27.952元兌1美元，升值9分，午盤以27.978元暫收。
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