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對台灣防疫有信心 這家公司將再發每人3,000元消費金

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
疫情嚴峻，京城銀今天上午股東會開闢第二現場以視訊與總行會場連線，第二現場也同樣備妥投票箱讓在場股東針對議案投票。記者夏淑賢/攝影
疫情嚴峻，京城銀今天上午股東會開闢第二現場以視訊與總行會場連線，第二現場也同樣備妥投票箱讓在場股東針對議案投票。記者夏淑賢/攝影

去年台灣經濟受新冠肺炎疫情衝擊，政府發放「三倍券」振興經濟，最近本土疫情高燒，雙北升級三級警戒，更多行業受創，京城銀行（2809）董事長戴誠志今天表示，他對台灣人的自律與自主管理能力很有信心，因此他已經準備好比照去年，等待這波疫情嚴峻過去後，發放每位員工3,000元消費金，希望行員拿去消費，照顧受衝擊嚴重的小商家、行業，照顧鄰里。

去年京城銀股東會時，戴誠志宣布要發給全行員工每人3,000元消費金，並發起「不找零」運動，希望鼓勵員工防疫作戰之餘，可以抽空和家人、親友聚會，把消費金花掉，緩解鬱悶心情也貢獻經濟。最近本土疫情大幅升溫，確診數大增，雙北升三級警戒後，全台各地陸續傳出確診案例，人心惶惶，儘管民眾仍憂心疫情是否會大爆發，但戴誠志對台灣的疫情控制很有信心，他相信台灣人高度自律與自主管理，疫情最壞情況會過去，所以他提早宣布，待市況逐漸恢復正常，京城銀將再度發放每位行員3,000元消費金，讓大家花錢消費照顧在地鄰里。

京城銀行 股東會

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